Linkiesta.it - L’incontro possibile tra alta orologeria e l’iconografia dei cartoni animati

Leggi su Linkiesta.it

Brian Donnelly, noto con lo pseudonimo KAWS, è uno degli artisti più influenti della scena dell’arte contemporanea. Originario del New Jersey, l’artista ha mosso i primi passi nel mondo dei graffiti negli anni Novanta, a New York, trasformando le strade e gli spazi pubblicitari in una tela pubblica per la sua creatività. La sua arte è caratterizzata da un chiaro linguaggio visivo immediatamente riconoscibile: personaggi in stile cartoon, spesso con gli occhi a “X” e dettagli che evocano teschi o ossa incrociate.Negli anni Novanta Kaws inizia a realizzare graffiti nel New Jersey fornendosi di cartelloni pubblicitari e treni, che sono diventati la tela per il suo immaginario: inizialmente comprendevano tag e teschi, ma con il tempo sono passati a uno stile cartoon. Tra il 2000 e il 2001 l’artista si avvicina al mondo della moda, e inizia a modificare gli scatti di alcuni fotografi, come quello che passerà alla storia: la fotografia di David Sims alla top model Kate Moss.