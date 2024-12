La stella dell’Arsenal lancia un avvertimento in vista dello scontro con il Manchester United

Leggi su Justcalcio.com

Notizia fresca giunta in redazione:Ruben Amorim e Kai Havertz (foto di Gareth Copley, Justin Setterfield/Getty Images)LaKai Havertz hato unal resto dei suoi compagni di squadra prima di giocare stasera con una squadra rinvigorita del.I Gunners ospiteranno i Red Devils all’Emirates Stadium nel grandeinfrasettimanale della Premier League di stasera, e ciò significa un primo incontro tra Mikel Arteta e Ruben Amorim.Amorim ha appena iniziato come allenatore del Man Utd, ma non c’è dubbio che la squadra sia migliorata da quando ha licenziato Erik ten Hag.L’Arsenal va AVANTI rispetto al Man Utd nella corsa per ingaggiare ladella Premier League!L’ultima partita del Ten Hag è stata una sconfitta per 2-1 contro il West Ham, al termine di una serie di una sola vittoria su otto partite in tutte le competizioni.