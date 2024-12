Ilgiorno.it - La pubblica amministrazione: "Transizione con prudenza"

L’Intelligenza artificiale generativa non sta entrando solo nelle aziende brianzole, ma anche nelle pubbliche amministrazioni. Tra slanci e prudenze, gli amministratori locali presenti a Top1000 sono concordi nel dire che bisogna farci i conti cercando di utilizzarla nella maniera più funzionale possibile, affinché sia messa a servizio delle esigenze della macchina amministrativa e dei cittadini. "Anche ladeve essere un’azienda intelligente – osserva Luca Santambrogio – seguendo l’esempio delle nostre aziende eccellenti brianzole. La prima sua finalità deve essere quella di ridurre i tempi della burocrazia". "Molti Comuni, grazie al Pnrr, si sono già attivati per utilizzarla come rimedio alla riduzione del personale – continua il presidente di provincia – considerando che può essere efficacemente applicabile per lavori ripetitivi come lo smistamento delle Pec, e può così permettere di spostare i tecnici amministrativi nei settori che sono più carenti.