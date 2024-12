Quotidiano.net - La prima della Scala. Nel tempio della lirica la vera identità italiana

Sembra, in effetti, un’insensata fiera delle vanità. Nel foyer, “la tonnara” nel gergo degli habitué, circolano abiti da gran sera, gioielli favolosi, botulini imbarazzanti, soliti noti, ignoti con ambizioni mondane, gloriosi reperti assiro-milanesi, e molti scongiuri perché quest’anno l’opera scelta porta notoriamente scalogna, non è vero ma ci credo, e infatti non la nomino neppure. E poi politici, questurini, Milly Carlucci in versione musicologa, nani, ballerine, giornalisti che si mettono all’opera per lavolta con conseguente asinerie (“la” soprano, un classico), esperti improvvisati e improvvisazioni di esperti cui mettono un microfono davanti alla bocca chiedendo: "Le piace?"ancora che si alzi il sipario. Un Barnum, un delirio, "une folie organisée et complète", per dirla con Stendhal che conosceva i suoi polli italiani, quindi li adorava.