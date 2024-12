Iltempo.it - "Illegalità e degrado tollerati". La denuncia di Mario Giordano sullìabbandono delle periferie

Leggi su Iltempo.it

Leesistono. Anzi, sono il cuore pulsantegrandi città, potremmo dire la casa del popolo. Eppure, le istituzioni spesso le lasciano al proprio destino, incustodite, come il giardino di una casa ormai disabitata da anni. È un tema che finisce sempre un po' sul fondo, quasi nei residui del dibattito pubblico, e che invece dovrebbe interessarlo di più visto che si parla, in questo caso sì, del quotidiano della gente comune. Ne ha parlatodurante la puntata di È sempre Cartabianca - il talk di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer – ricordando quanto “leormai siano state abbandonate alper un problema di mancati investimenti”. Il giornalista, conduttore della trasmissione sempre presente sul palinsesto Mediaset Fuori dal Coro, ha elencato quelli che sono i principali crucci concernenti le zone lontane dal centro città: “Raccontiamo, e continuiamo a farlo, dei palazzi popolari vuoti che anche quando ci sarebbero i soldi per risistemarli vengono invece lasciati morire, tra occupazione illegale, spaccio e criminalità”.