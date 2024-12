Sport.quotidiano.net - Il sogno della favolosa Atalanta. Passo da big, quote scudetto in calo. E la rosa nerazzurra vale un tesoro:. Zaniolo “rinato“, ultimo capolavoro

Da 25 a 4. In tre mesi le quotazioni dei bookmakers sulla possibile vittoria dellodell’sono crollate. Tradotto: anche le principali agenzie danno sempre più credibilità al binomio Dea-primo posto. La squadra di Gasperini è ancora terza in questa particolare graduatoria, dietro all’Inter (quotata mediamente 2.15) e al Napoli (3). Ma ilcapace di vincere, l’anno scorso, Coppa Italia ed Europa League, è in continua ascesa: un eventuale successo venerdì sera nel big match casalingo contro il Milan potrebbe ulteriormente far impennare le chance per la corsa al titolo, secondo i bookies e non solo. Otto vittorie consecutive in A, undici successi nelle ultime tredici partite, hanno fatto schizzare in alto la Dea, autentico ‘golden team’. Medaglia d’oro in tutto: gioco, risultati, capacità di valorizzare i giocatori in un sistema ambientale, societario e tecnico unico.