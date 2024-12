Gamberorosso.it - "Il nostro spumante analcolico compete con i migliori vini francesi". Intervista all'ideatrice di French Bloom

Leggi su Gamberorosso.it

Quando Maggie Frerejean-Taittinger si è ritrovata a celebrare un brindisi con un bicchiere vuoto durante la sua prima gravidanza, qualcosa è scattato. Quel gesto incompleto, quella sensazione di essere esclusa da un rito collettivo, ha acceso in lei l’intuizione per un progetto. Oggi, meno di tre anni dopo il lancio, il suo- che produce uno degli spumanti analcolici più costosi sul mercato - è diventato il simbolo di una nuova era. Nel suo pensiero, lucido e strategico, convivono la passione per il grande vino francese e la volontà di ridisegnare le regole del settore beverage. «Chi sceglie di non bere alcol deve sentirsi incluso, con la stessa esperienza di chi brinda con champagne», spiega durante la nostra. Per ora la gamma del marchio offre due spumanti, uno bianco e uno rosé, dal prezzo di circa 30 euro a bottiglia insieme al suo prodotto di punta: unod'annata Blanc de Blancs senza alcol, venduto a 120 euro a bottiglia.