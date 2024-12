Sport.quotidiano.net - IL GIUDICE. Mano pesante su El Kaddouri, squalificato per due giornate

delsportivo nei confronti di El(foto),per duein seguito all’espulsione rimediata nel posticipo di Pontedera. A prescindere dalla sanzione, resta inspiegabile l’ingenuità commessa da un giocatore della sua esperienza. Peraltro dopo una manciata di minuti dal suo ingresso in campo, a risultato già compromesso e con una situazione di costante emergenza legata agli infortuni ben nota a tutti. Stando a quanto riportato dal comunicato ufficiale, il centrocampista marocchino ha "tenuto una condotta offensiva e irriguardosa nei confronti dell’arbitro in quanto, a seguito di una rete subita, gli si avvicinava e proferiva nei suoi confronti frasi ingiuriose e irrispettose per contestarne l’operato". Una sciocchezza che lo costringerà a restare ai box nelle ultime duedel girone di andata (sabato prossimo con la Vis Pesaro e domenica 15 dicembre col Gubbio).