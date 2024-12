Sport.quotidiano.net - Il centrocampista in gol ripensa all’espulsione con la Lazio. Dominguez: "Felice per la partita e per l’amicizia con Castro». Il sorriso di Pobega: "Mi sono fatto perdonare»

La notte del passaggio ai quarti, ma anche la notte delle prime volte, quelle di Tommasoe Benjamin. Un gol a testa per tempo, il primo con la maglia rossoblù, e tanti sorrisi: quello ritrovato da, dopo la serataccia di Roma in cui aveva lasciato prematuramente i suoi in dieci, e quello a 32 denti del giovane argentino, che risponde alla chiamata di Vincenzo Italiano, che lo sceglie nel finale di primo tempo per sostituire l’infortunato Orsolini. "Ci tenevo a far bene per mostrare al gruppo e al mister che il mio è stato uno scivolone, un’ingenuità, che però avevo già messo da parte – spiega–.uscito dal campo abbattuto, soprattutto per come è arrivata l’espulsione: non è da me, di solitopiù razionale, e mi hamale aver messo in difficoltà la squadra.