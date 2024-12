Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Un anno difficile, Mercoledi 4 Dicembre 2024

Leggi su Digital-news.it

sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, va in onda Un, una commedia francese che racconta le vicende di Bruno e Albert, due amici sommersi dai debiti e senza una direzione nella vita. L'incontro con un gruppo di ecologisti impegnati nella lotta per salvare il pianeta li porterà a riflettere sulle loro priorità, tra momenti di ironia e profonde introspezioni sul senso della vita. Su SkyDue HD, sempre alle 21:15 sul canale 302, vengono trasmessi gli episodi 3 e 4 di Dostoevskij, una serie Sky Original firmata dai Fratelli D’Innocenzo. Il protagonista, interpretato da Filippo Timi, è un poliziotto tormentato che affronta un passatomentre indaga su crimini che scuotono una Roma oscura e inquietante.