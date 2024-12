Gino Cecchettin, incontro con Valditara dopo la condanna di Turetta

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –, papà di Giulia, oggi al Ministero dell'Istruzione e del Merito per uncon il ministro Giuseppe, all'indomani dellaall'ergastolo di Filippo. "Abbiamo perso tutti come società. Nessuno mi ridarà indietro Giulia, non sono né più sollevato, né più triste rispetto a ieri. È chiaro che è stata fatta .