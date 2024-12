Primacampania.it - Giancarlo Giannini e Marco Zurzolo al Festival “I nostri miti” il 22 dicembre a Pomigliano

Leggi su Primacampania.it

D?ARCO – Il 22, alle ore 20.45, il Teatro Gloria did’Arco, ospiterà “Penziere e Musica”, spettacolo che vedrà protagonisti, per la prima edizione invernale delTeatrale Nazionale “I”. Durante la serata, i due artisti saranno insigniti del Primo Premio Nazionale “I” per le sezioni teatro-cinema e teatro-musica. “La motivazione del premio a– spiega Totò Caprioli, ideatore del– è la sua straordinaria carriera che ha attraversato e segnato profondamente cinema, teatro, televisione e doppiaggio. È uno dei più grandi interpreti della cultura italiana. Con la sua voce inconfondibile e la sua presenza scenica magnetica, ha dato vita a personaggi iconici che hanno saputo emozionare e far riflettere generazioni di spettatori, collaborando con alcuni dei più importanti registi italiani e internazionali”.