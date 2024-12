Galassia sommersa l’economia illegale in Toscana pesa 113 miliardi

Lanazione.it - Galassia sommersa, l’economia illegale in Toscana pesa 11,3 miliardi

Firenze, 4 dicembre 2024 – Lotta senza quartiere all’evasione fiscale e alle infiltrazioni mafiose sul territorio. Resta tuttavia preoccupazione sul fronte del lavoro nero e delle economie illegali. Sono le indicazioni che arrivano dal rapporto Irpet su illegalità e criminalità in. I numeri sono da tenere sotto controllo: 11,3 idi euro legati alche non è osservata in; 10,1 di economiae 1,2 di economia. “Dati preoccupanti – ha spiegato il presidente della, Eugenio Giani – ma un dato positivo possiamo trovarlo nel fatto che, rispetto agli indicatori di presenza oggettiva della criminalità organizzata, laè al sedicesimo posto in Italia, e al tredicesimo per il controllo del territorio. Buono anche il risultato sulla lotta all’evasione fiscale”.