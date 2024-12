Ilrestodelcarlino.it - Finiti i lavori al ponte. Riaperta la strada. Entoggese

ieri, dopo isul, laprovinciale 43tra Urbisaglia e Tolentino. Gli interventi hanno riguardato la demolizione dei parapetti, la realizzazione e impermeabilizzazione di una soletta in cemento armato, asfaltatura e nuove barriere. Ora saranno messi tappeto d’usura e segnaletica. "La sicurezza è un valore prioritario – spiegano il presidente della Provincia Sandro Parcaroli e il vicepresidente Luca Buldorini –. Gli interventi sulseguono quelli già realizzati in altri tratti della43 finanziati, per 2,5 milioni, nel Programma per il ripristino della viabilità dopo il sisma".