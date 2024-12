Festa della Juventus a Roma | donazione speciale alla Caritas

Leggi su Sportface.it

Laha deciso di donarel’intero ricavatoserata di gala che si è svolta ieri sera nella Capitale, nel Palazzo Lateranense di San Giovanni. La quota d’ingresso, garantita da tutti i partecipanti, oltre all’incassolotteria spontanea per riuscire a portarsi a casa le maglie autografate degli idoli bianconeri Yildiz e Koopmeiners, permetterà di sostenere laDiocesana in alcuni progetti per l’assistenza ed il recupero di persone bisognose, come hanno spiegato gli organizzatori.SportFace.