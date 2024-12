Ilrestodelcarlino.it - Emozione e adrenalina per il Knock out cup

, nello scorso weekend a Roccafluvione, in occasione della quinta e ultima tappa del campionato italiano di fuoristrada estremo ‘out Cup’. L’appuntamento, al quale hanno preso parte ben 26 equipaggi, che hanno regalato momenti di puro divertimento al numeroso pubblico presente, è stato organizzato da ‘Acciacca 4x4’ in sinergia con il Comune. Hanno collaborato anche il proprietario dei terreni, Allevi, per la concessione, e ‘BDS Custom’ per l’allestimento del percorso. Tre le categorie previste. Nella categoria ‘Oltre’, riservata ai prototipi, vittoria di tappa per Liborio Virone e Andrea Cordola, mentre Davide Montalto e Stefano Maurizi hanno vinto il campionato. Nella categoria ‘35’, invece, successo di tappa per il duo Manuali, che si è aggiudicato anche il titolo.