Iltempo.it - Elena Cecchettin contesta la sentenza su Turetta: “Alle istituzioni non importa nulla delle donne”

Leggi su Iltempo.it

«Il non riconoscimento dello stalking (non parlo nemmeno dell'altra aggravante, la crudeltà, perché si commenta da sola la situazione) è un'ennesima conferma chenon. Sei vittima solo se sei morta». E' questa la dura reazione diall'indomani dellacon cui Filippoè stato condannato all'ergastolo per l'omicidiosorella Giulia. «Quello che subisci in vita te lo gestisci da sola. Quantenon potranno mettersi in salvo dal loro aguzzino se nemmeno nei casi più palesi non viene riconosciuta una colpa. Però va bene con le frasi melense il 25 novembre e i depliant di spiegazione» spiega ancora la ragazza. «Unagiudiziaria non corrisponde sempre alla realtà dei fatti. Si chiama verità giudiziaria, ed è quello che viene riportato dal verdetto.