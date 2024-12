Editoria | Barachini privacy minori e sicurezza online sono priorità

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 4 dic. (askanews) –, consapevolezza dei rischi che posnascondersi nel mondo virtuale e del valore delle relazioni familiari come guida costante, quando si apre un profilo sui social network.i punti saldi che devono caratterizzare la navigazione sul web da parte dei. Senza genitori attenti e informati, però, tutto ciò è difficilmente attuabile. Per questo il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’, Alberto, ha voluto realizzare la campagna istituzionale caratterizzata dal claim “Nessuno li conosce meglio di te”, rivolta innanzitutto ai genitori. “Proteggere ladeie sensibilizzare i genitori alla navigazione sicura dei loro figli sui social è unaassoluta. I tanti casi di cronaca hanno messo tragicamente in luce cosa possa accadere a fronte di una vitainconsapevole o gestita con superficialità – ha dichiarato, aprendo la conferenza stampa – Noi vogliamo che usare i social sia, invece, una esperienza positiva e garantita dalla responsabilità che tutti noi dobbiamo assumerci: Istituzioni, genitori, piattaforme social.