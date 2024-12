Laprimapagina.it - “Dizzy” è il nuovo album di Ghigo Renzulli

Dal 6 dicembre 2024, in concomitanza del 44° anniversario dal primo concerto dei Litfiba, sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “”, ildi. Il disco è disponibile anche in formato cd e vinile dal 29 novembre 2024 e sarà presentato live nel 2025 il 1° febbraio all’Alchemica di Bologna, il 6 febbraio al Defrag di Roma e l’8 febbraio al Legend di Milano.“”, il secondostrumentale di, è un viaggio musicale intenso e coinvolgente che riflette tutte le sue ispirazioni culturali e artistiche. Il titolo, che in inglese significa “vertiginoso” o “che dà le vertigini”, descrive perfettamente l’essenza dell’: un percorso sonoro che alterna momenti rilassati e pacati a passaggi forti e potenti, creando un’esperienza musicale ricca di contrasti.