Cosa mangiare a Natale 2024? Ecco il menù tipico regionale per famiglie italiane e non solo

Ilsi conferma il momento ideale per celebrare con i propri cari attorno a una tavola imbandita. La cucina italiana, con le sue ricche tradizioni regionali, offre infinite possibilità per unspeciale.un’idea completa per stupire la famiglia, con consigli pratici per preparare ogni piatto.Antipasti RegionaliCampania: Scarola imbottitaUn antipasto tradizionale e saporito.Ingredienti: Scarola, olive nere, capperi, uvetta, pinoli, aglio, olio extravergine d’oliva.Preparazione: Lavate la scarola, sbollentatela e farcitela con olive, capperi, uvetta e pinoli. Legatela con uno spago da cucina e cuocetela in padella con aglio e olio.Piemonte: Vitello TonnatoIngredienti: Girello di vitello, tonno sott’olio, capperi, acciughe, maionese, limone.Preparazione: Lessate il girello con carote, cipolle e sedano.