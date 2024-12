Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Samuel Chukwueze allontana l’addio?

La doppietta realizzata contro il Sassuolo in Coppa Italia avvicina la permanenza dialnella prossima sessione di? Le ultimerisponde alle critiche! L’attaccante esterno nigeriano ha realizzato una doppietta nella sfida di San Siro contro il Sassuolo. Incontro valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia e terminato con un 6-1 senza appello a favore dei rossoneri.Il numero 21 delha toccato così quota tre goal stagionali considerando tutte le competizioni, eguagliando il suo primato in Italia risalente alla passata stagione.Il calciatore classe 1999 ha interrotto così un digiuno che durava dallo scorso 19 ottobre. Data in cui una sua rete aveva consentito alla formazione allenata da Paulo Fonseca di avere la meglio nella partita casalinga contro l’Udinese.