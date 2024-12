Quotidiano.net - Borsa: Asia calma non guarda a Corea, Seul negativa

Pochi impatti della crisi indel Sud sui mercati azionaritici e dell'area del Pacifico. Ladiha resistito allo shock della legge marziale dichiarata dal presidente Yoon Suk-yeol e poi rimossa con una chiusura in calo dell'indice principale in calo dell'1,4% e dell'indice dei titoli tecnologici Kosdaq in ribasso dell'1,9%. Il titolo del gigante Samsung Electronics ha concluso la seduta con un ribasso poco superiore al punto percentuale. I listini di Tokyo e Hong Kong si sono mossi sulla parità, con Shanghai in calo di qualche frazione e Shenzhen in ribasso dell'1,2%. Limata dello 0,3% Sidney. Incerti i future sull'avvio delle Borse europee.