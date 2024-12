Agi.it - Bergoglio è il quarto Papa a celebrare due anni giubilari

AGI - Quando colpirà con la martellina i non robusti mattoni della Porta Santa di San Pietro, la notte di Natale, Francesco diverrà ildella storia a, durante il suo pontificato, due. Qualcosa di molto raro, che lo vede affiancarsi a Paolo VI, a GiovPaolo II e - anche in questo caso unnovecentesco - Pio XI. Tutti i tre, infatti, ebbero a convocare un anno santo straordinario che cadde tra un Giubileo ordinario e l'altro, divisi dai canonici 25. Montini lo fece per la chiusura del Concilio Vaticano II, nel 1966; Wojtyla nel 1983, per i 1.950della morte e risurrezione di Cristo. Per lo stesso motivo, ma in occasione dei diciannove secoli della ricorrenza,Ratti chiamò i pellegrini a Roma nel 1933.il suo giubileo straordinario lo ha già convocato, nel 2016, dedicandolo alla Misericordia.