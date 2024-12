Liberoquotidiano.it - Affari tuoi, a puntata finita Anna viene umiliata: "Per cosa devi usare quei soldi"

"Dopo aver sentito 'Sono stata telefonata' ho sperato avesse i 300.000 avendone accettati 30.000. Per favore, usaper andare a studiare.". Sono tutto tranne che teneri i commenti dei telespettatori diper, l'ex pacchista campana da Marcianise, promossa a pacchista nellaandata in onda mercoledì 4 dicembre. Già protagonista di un siparietto piuttosto piccante nel quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino (si era detta pronta a partire con il concorrente della Lombardia, davanti alla compagna di quest'ultimo.),arriva a tre pacchi dalla fine con 2 blu (75 e 200 euro) e un rosso da 300mila euro, il massimo. Il Dottore offre 30mila euro e la ragazza, accompagnata dal marito, spiega: "Siamo stati telefonati per venire qui".