A processo 27 anni dopo il delitto. Battaglia di consulenze sul Dna

Contrordine ieri in Assise per Alessandro Galletta, il cinquantenne siciliano finito aa 27di distanza per l’omicidio di Carlo Mortilli, rappresentante di orologi di lusso che la sera del 21 maggio 1997 fu freddato a colpi di pistola nel parcheggio dell’hotel West Garda di Padenghe al culmine di una rapina. Era previsto che l’imputato deponesse davanti alla Corte ma la difesa ha rinunciato all’esame. Del resto Galletta nel corso della prima udienza aveva già detto la sua: "Da giovane sono stato un balordo ma non un omicida". La chiave di volta è la prova regina: il Dna dell’imputato, al centro di unadi, tanto che la presidente, Cristina Amalia Ardenghi, ha già annunciato l’intenzione di disporre una perizia. Prima però ha chiesto al pm Francesco Carlo Milanesi di accertare l’esistenza di sufficiente materiale genetico per provare a ripetere la comparazione genetica.