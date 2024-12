Zonawrestling.net - WWE: A Saturday Night’s Main Event sarà Balor vs Gunther per il titolo

Dopo la vittoria disu Dominik Mysterio, il “Ring General” è stato attaccato alle spalle da Finn.Questo segmento sembra aver rivitalizzato Finn, voglioso di rubare la scena, specie dopo aver fatto perdere l’ennesima occasione a Priest in quel di Survivor Series.Una volta tornato nel backstage, in cui ha avuto una breve discussione con Adam Pearce, il GM ha reso ufficiale un nuovo match perdifenderà ildei pesi massimi proprio contro. IT IS OFFICIAL:will defend his WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP against FINNatNight's! #WWERaw pic.twitter.com/0RgevN14b4— WWE (@WWE) December 3, 2024