Vacheron Constantin Overseas Tourbillon titanio: l'eleganza del viaggio in alta orologeria

, sinonimo di eccellenza nell’, presenta una nuova gemma nella sua iconica collezione: ilinteramente realizzato in. Questo straordinario segnatempo uniscesenza tempo della Maison con le caratteristiche tecniche avanzate delgrado 5, offrendo una combinazione perfetta di leggerezza, robustezza e stile sofisticato.: un connubio naturaleLa scelta delper questo modello non è casuale. Metallo noto per la sua leggerezza e resistenza, ilsi integra perfettamente con il design sportivo e avventuroso della collezione. La cassa, il bracciale integrato, la corona e la lunetta increano un look monocromatico raffinato, impreziosito dall’emblematico quadrante blu, firma inconfondibile della collezione.