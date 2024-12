Ilrestodelcarlino.it - Tosta, brillante e vincente. La Vis sa come restare lassù

La Vis di Stellone non sembra aver tanta voglia di confrontarsi con il passato. Vive il suo magnifico presente, ormai consapevole della sua unicità, e guarda avanti. La vittoria contro la Lucchese, ottava stagionale (quante in tutta la scorsa stagione), l’ha addirittura innalzata al quarto posto, là dove nessuna Vis aveva mai navigato nella C maggiore. E non sembra uno status effimero, visto che siamo quasi a metà campionato. Il riconoscimento migliore ai biancorossi viene regolarmente dagli avversari: "La Vis è una squadra, i giocatori li conosco, ha tanti ricambi, merita il posto che occupa", ha detto mister Gorgone, e non è certo una sviolinata all’amico e collega Stellone. Pur dentro una partita non sempre scorrevole e punteggiata di errori (vedi quello di Coppola costato il gol iniziale) ha stupito la naturalezza della rimonta, arrivata anche grazie alla capacità di dosare le accelerazioni.