Iodonna.it - Sul banco degli imputati l'ex fidanzato Filippo Turetta, reo confesso del feroce delitto

Leggi su Iodonna.it

Eccezionalmente in prima serata, stasera alle 21.20 su Rai 3 va in onda uno speciale di Un giorno in pretura dedicato ae Giulia Cecchetin, uccisa dall’ex– reo– nel novembre del 2023. Una puntata che ricostruisce gli eventi che hanno portato ale il processo a, condannato oggi 3 dicembre all’ergastolo dalla Corte d’assise di Venezia. Giulia Cecchettin, il giorno della laurea postuma. La sorella Elena: «Sono fiera di te» X Leggi anche › Giulia Cecchettin: la laurea in sua memoria «è un atto d’amore» Un giorno in pretura su Rai 3:e l’omicidio di Giulia CecchettinNata a Padova il 5 maggio 2001, Giulia Cecchettin era una studentessa di ingegneria biomedica dell’Università di Padova, prossima alla laurea.