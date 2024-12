Sudcorea, presidente proclama lo stato d'emergenza

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 3 dic. (askanews) – Ilno Yoon Suk-yeol ha dichiarato oggi lodi emergenza. In una dichiarazione urgente tenutasi presso l’ufficio presidenziale di Yongsan, ilYoon ha annunciato: “Proclamo lodi emergenza per sradicare le forze pro-Nord e proteggere l’ordine costituzionale della libertà”. Lo riferiscono i mediani. “Attraverso questodi emergenza, ricostruiremo e difenderemo la Repubblica di Corea libera, che sta precipitando verso la rovina”, ha detto ancora Yoon. “A tal fine, eliminerò senza indugio i principali responsabili di questa rovina e le forze anti-statali che si sono macchiate di atti malvagi”. Yoon ha sostenuto che “si tratta di una misura inevitabile per garantire la libertà e la sicurezza dei cittadini, nonché la sostenibilità del Paese, di fronte ai movimenti delle forze anti-statali che mirano a sovvertire il sistema, e per lasciare alle generazioni future una nazione stabile e giusta”.