Lettera43.it - Sondaggi politici Swg 2 dicembre 2024: calano Fdi e Pd, salgono M5s e Lega

Secondo iSwg resi noti lunedì 2, tra i partiti maggioriFratelli d’Italia e il Partito democratico, mentreil Movimento 5 stelle e la. La rilevazione, diffusa come di consueto durante il TgLa7, ha infatti mostrato una discesa dello 0,3 per cento del partito della premier, che rimane comunque in testa ai consensi con il 29,1 per cento. Al secondo posto ci sono i dem al 22,4 per cento, in calo di 0,2 punti percentuali. Tendenza opposta per i pentastellati, che hanno guadagnato mezzo punto in una settimana e si sono piazzati al terzo posto con l’11,7 per cento. Seguono, quasi pari, Forza Italia al 9 per cento (+0,1) e il Carroccio all’8,9 (+0,2). Al sesto posto Alleanza verdi sinistra al 6,7 per cento (-0,1).Swg 2(TgLa7).Tra i partiti minoriAzione e Noi moderatiQuanto ai partiti minori, Azione è salito di 0,2 punti raggiungendo il 2,9 per cento, mentre Italia viva è calata dello 0,1 al 2,5 per cento.