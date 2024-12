Oasport.it - Skeleton, i convocati dell’Italia per Altenberg: Bagnis e Margaglio a caccia di riscatto

Archiviate le due tappe asiatiche di Pyeongchang e Yanqing, la Coppa del Mondo 2024-2025 disi trasferisce in Europa in vista del terzo appuntamento della stagione, in programma adnella giornata di venerdì 6 dicembre. Sulla pista tedesca si disputeranno una gara individuale maschile, una femminile e la prova a coppie miste.Il direttore tecnico azzurro Maurizio Oioli ha confermato la convocazione dei 6 atleti già impegnati in Corea del Sud e Cina: Mattia Gaspari, Amedeoe Giovanni Marchetti tra gli uomini; Valentina, Alessandra Fumagalli e Alessia Crippa in campo femminile. L’obiettivo, per tutti, è quello di progredire in termini di prestazioni e risultati rispetto alle prime uscite stagionali nel circuito maggiore.Occhi puntati in particolare su, già capaci di salire sul podio a livello individuale in Coppa del Mondo ma reduci da una tournée asiatica al di sotto delle aspettative.