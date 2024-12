Bollicinevip.com - Shaila Gatta furiosa con Lorenzo, cosa si sono scritti lui ed Helena prima del GF

Leggi su Bollicinevip.com

sbotta controSpolverato al GF e svelasilui edper messaggiSpolverato ammette di aver sentitodel GF,su tutte le furie nella notteÈ andata in onda ieri lunedì 2 dicembre 2024 la 16esima puntata del Grande Fratello e come al solito i colpi di scena nonmancati, durante la direttaSpolverato ha confessato che lui edPrestes si erano sentitidel reality, come ha reagito? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)L’ex velina di Striscia la notizia sapeva già tutto, però lal’ha infastidita comunque. Dopo la puntata si è lasciata andare ad un duro sfogo contro il suo fidanzato.