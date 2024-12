Quotidiano.net - Rubano furgone e trovano dentro migliaia di torte. L’appello-sfogo dello chef stellato

Roma, 3 dicembre 2024 – Forse volevano rubare solamente un, ma si sono trovati per le mani ben 2.500salate, preparate dallobritannico Tommy Banks, per un valore totale di 25mila sterline (30mila euro). Un van di proprietà del ristornare ‘Made in Oldstead’, fondato dallo, è stato rubato ieri notte da Barker Business Park a Melmerby, nel North Yorkshire. Banks ha diffuso un appello sui social media: “Se siete i ladri e state leggendo, per favore consegnate leda qualche parte, così non andranno sprecate”. Sul suo profilo Instagram, l’uomo ha raccontato la vicenda: “DERUBATO! Questa mattina Matthew Lockwood (un collega) si è recato a Made in Oldstead per recuperare il, ma questo era stato rubato. I ragazzi avevano riempito il van con un carico per ‘Tommy’s Pies Shop’ e l’hanno lasciato collegato alla presa di corrente durante la notte”, essendo un veicolo refrigerato.