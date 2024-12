Ilgiorno.it - Rissa sfiorata in Regione: chi è Pierfrancesco Majorino. La politica fin dal liceo, il Comune e l’elezione a Strasburgo

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 3 dicembre 2024 – “Tu non potevi certamente esserci, ma vedi i tuoi antenati che invece c’erano almeno avevano il coraggio di affrontare il nemico a viso aperto. Tu probabilmente saresti stato dietro ai tuoi amici, nascosto, a indicare quello cattivo: perché non hai neanche il coraggio!”. Sono queste le parole con cui Romano La Russa è riuscito a far infiammare il consigliere regionale del Pd,. Che pure è un politico di lungo corso, abituato alle provocazioni tipiche dei dibattiti tra avversari a più livelli dellacontro La Russa, insulti e urla:al Consiglio regionale della Lombardia L’inizio della carriera Milanese classe 1973,inizia la sua esperienzamolto giovane, come presidente nazionale dell'Unione degli Studenti; nel 1998 si iscrive ai Democratici di Sinistra, entrando a fare parte del Consiglio del Ministero della solidarietà sociale, all'epoca presieduto dalla collega di partito Livia Turco.