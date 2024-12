Agi.it - Per il weekend dell'Immacolata crollano le temperature

AGI - Situazione sinottica che vede l'alta pressionee Azzorre nella sua sede naturale mentre correnti fresche e instabili raggiungono l'Europa e anche l'Italia dai quadranti nord-occidentale. Nel corso dei prossimi giorni condizioni meteo instabili soprattutto sulle regioni del Centro-Sud dove avremo piogge sparse e anche un po' di neve a quote medie lungo l'Appennino. Clima più freddo nella seconda partea settimana condi qualche grado sotto media. Alle porte del prossimo weekend ecco poi una breve rimonta'alta pressione con aumento. Attenzione però perché gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano una discesa di aria artica a partire dal weekend. Potrebbe così aprirsi nei giorni a seguire una fase di maltempo invernale per la nostra Penisola con clima freddo e neve a quote basse.