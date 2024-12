.com - Parmigiano Reggiano, battitura al via per controllare la qualità

Leggi su .com

MANTOVA (ITALPRESS) – Ha preso il via la “” delle prime forme deldel 2024. Il formaggio viene sottoposto a questo test, la “”, quando sta per raggiungere la stagionatura di 12 mesi. Se passa questo esame può essere chiamato “DOP”.“E’ un giorno veramente speciale. Oggi comincia la campagna didella produzione del 2024”, dice all’Italpress, nella sede MGP di Pegognaga, il battitore senior della Sezione di Mantova del Consorzio delSante Spaggiari, che da 35 anni è attivo in questo campo. “Al compimento dei 12 mesi – aggiunge – tutte le forme vengono sottoposte a un test di: se lo passano, diventanoDOP. Il battitore è la figura chiamata ad espertizzare le forme prima che vengano immesse sul mercato, perche non ci siano imperfezioni all’interno come fessurazioni, strappi e occhiature”.