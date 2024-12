Tpi.it - Omicidio Giulia Cecchettin, Filippo Turetta condannato all’ergastolo: “Esclusa l’aggravante della crudeltà”

è statoper l’di: è questa la sentenza dei giudiciCorte d’Assise di Venezia arrivata nel pomeriggio di martedì 3 dicembre e letta dal presidente del Collegio Stefano Manduzio.In aula, al momentosentenza, erano presenti siache il padre di, Gino. “Abbiamo perso come società, io come essere umano mi sento sconfitto, come papà non cambia niente perché ho perso tutto” sono state le prime parole del papà di. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TPI (@tpi)Il processoAccusato divolontario aggravato premeditazione,, efferatezza, di sequestro di persona, di occultamento di cadavere e di stalking,è detenuto nel carcere di Montorio dal 25 novembre 2023.