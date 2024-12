Anteprima24.it - Mertens per due giorni a Napoli, ‘in bocca al lupo’ alla squadra

Tempo di lettura: < 1 minutoRitorno aper dueper Dries, ex attaccante deloggi al Galatasaray.è infatti tornato in città per parteciparefesta di compleanno di un tassista, sua persona di fiducia per gli spostamenti nei nove anni a, come svela Calcio24.it.ha partecipatofesta insieme anche a due calciatori del, Rafa Marin e Simeone, diventati comeamici del tassista.stamattina si è recato anche a Castel Volturno, scattando una foto e salutando il tecnico Conte e alcuni giocatori, facendo i migliori auguridi quest’anno.è stato in maglia azzurra dal 2013 al 2022 e ha segnato 148 gol, diventando il bomber con più reti nella storia del club azzurro. Il belga è rimasto molto legato adove ha infatti conservato la casa a Posillipo che dà sul mare.