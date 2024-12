Me l’ha detto Signorini Grande Fratello purtroppo per lui il segreto è uscito Jessica incredula

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella casa delle tensioni ma anche gli scoop sono sempre dietro l’angolo. Tanto più dopo le dirette. Lunedì 2 dicembre Alfonsoè tornato a collegarsi con la casa e oltre ad aver presentato i nuovi concorrenti ha cercato di indagare su alcune discussioni feroci nate nei giorni precedenti.Per esempio quella traed Helena Prestes. In questi ultimi giorno l’ex cantante dei Gazosa aveva manifestato tutto il suo malessere nei confronti della modella, soprattutto visto il suo recente e morboso attaccamento a Luca Calvani.infatti non ha mai nascosto di essere attratta estremamente dall’attore toscano.Leggi anche: “Perché vince lui”., bomba su Luca Calvani. E brutto colpo per i suoi compagniGF, Luca Calvani choc suAnche Luca Calvani è particolarmente vicino ache, però come, sembra provare qualcosa in più per lui, tanto da essere esplosa contro Helena.