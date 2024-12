Metropolitanmagazine.it - Manuel Bortuzzo è vittima di stalking, Lulù Hailé Selassiè costretta a indossare un braccialetto elettronico

Leggi su Metropolitanmagazine.it

di. Il campione di nuoto paralimpico ha ricevuto messaggi, biglietti e dichiarazioni d’amore da Lucrezia. Ma anche minacce: «Se non stai con me ti ammazzo e mi ammazzo». Bortuzzo ha conosciutoal Grande Fratello Vip nell’edizione 2021-2022. Negli ultimi due anni la ragazza lo avrebbe perseguitato, seguendolo anche all’estero e tormentandolo con messaggi, finché lui, spiega il Messaggero, non l’ha denunciataLoBortuzzo, anche in ospedale Lucrezia lo ha seguito anche in ospedale a Latina. Insultando i medici che non le permettevano di entrare in sala operatoria. E a prendere a calci la porta. Nel settembre 2022 si è presentata al ristorante La Locanda di Mezzocamino perchéaveva scritto su Instagram che sarebbe andato lì a cena con la nuova fidanzata.