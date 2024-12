Ilgiorno.it - Maltrattamenti, abusi e sequestro. L’incubo tra le pareti di casa. Arrestato il convivente di 37 anni

Senza quella denuncia, chissà per quanto tempo sarebbe andata avanti la situazione da incubo in cui era costretta a vivere o come sarebbe potuta degenerare., invece, sebbene non si possa né si potrà mai cancellare, si avvia a diventare soltanto un pessimo ricordo. Soprattutto ora che quel compagno-orco, che le impediva di condurre la vita di tutte le giovani donne sue coetanee, si trova in prigione. Gravissimi reati diin famiglia, lesioni aggravate, violenza sessuale edi persona nei confronti della compagna: sono le pesantissime accuse per le quali nella serata di venerdì scorso il personale della polizia di Stato di Sondrio ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’aguzzino, un italiano di 37residente in provincia.