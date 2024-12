Sport.quotidiano.net - Lazio-Napoli, Conte: "Coppa Italia utile a tutti. Marotta? Triste se non vince scudetto"

, 3 dicembre 2024 - Accantonato per un attimo il campionato, iltorna a tuffarsi nella, arrivata agli ottavi di finale: giovedì 5 dicembre alle 21 gli azzurri si presenteranno all'Olimpico per sfidare la, con i quarti in palio che metteranno di fronte una tra Inter e Udinese. La stessache, curiosamente, domenica sera farà invece visita al Maradona nell'ambito della Serie A.vsparte II Dici Inter e in Antonio, presentatosi davanti a microfoni e taccuini per la consueta conferenza stampa dell'antivigilia, si accende sempre qualcosa: specialmente quando dal presidente nerazzurro Beppecontinuano ad arrivare frecciate e riferimenti, con l'ultimo che indica ilcome favorito per lo. Non senza aver prima ovviamente speso un pensiero per lo sfortunatissimo Edoardo Bove ("A nome anche dei ragazzi gli mando un abbraccio, con la speranza di rividerlo presto in campo").