L’Arma celebra la Virgo Fidelis. Festa per la patrona dei carabinieri

Grandesabato a Montelupo Fiorentino per lezioni in onore della "",deldei. Tanti gli esponenti delle istituzioni e delle forze dell’ordine che hanno preso parte all’evento organizzato dal presidente della sezione montelupina dell’Associazione Nazionale, Maurizio Cutrupi, e dal consiglio della stessa. All’iniziativa era presenti fra gli altri il generale di corpo d’armata Tullio Del Sette (nella foto in basso), il sindaco di Montelupo Simone Londi, il generale di divisione nonché ispettore Anc Toscana Luigi Nardini, il capitano Angelo Corrente comandante della compagnia di Empoli, il comandante della compagnia di Scandicci Riccardo Cuneo, il comandante della stazione deidi Montelupo Bruno Mencarelli, il maresciallo capo Simone Soldi (comandante della stazione di Montespertoli) nonché una folta rappresentanza dei soci dell’Associazione Nazionaledell’Empolese e della Piana fiorentina, con bandiere e labari.