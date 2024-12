Secoloditalia.it - La maledizione del Grande Fratello Vip 6: dopo Basciano, Lulu accusata di stalking su Bortuzzo

Non solo Alessandrocon Sophie Codegoni, un’altra coppia nata nella casa della sesta edizione delVIP ( quella formata da LucreziaSelassiè e Manuel) finisce in tribunale.minacciato di morte daSelasièLa Procura di Roma ha chiesto il processo per Lucrezia Hailè Selassié, sedicente principessa etiope,diai danni di Manuel, il campione di nuoto paralimpico. Ad anticipare la notizia Il Messaggero.LEGGI ANCHE "Se non torni con me t'ammazzo come un cane": poste e minacce, l'ex Gfin carcere pera Sophie Codegoni Gf Vip, commedia Andrea-Natalia. L’urlo del web: «Fate rientrare Elisabetta e Francesco Oppini»I due si erano conosciuti tra le mura delvip dell’edizione 2021-2022.