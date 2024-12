Sport.quotidiano.net - La Bellaria in dodici mesi: "Avanti con la nostra storia"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Un calendario per raccontare i mille volti della. Ieri pomeriggio il gruppo sportivo ha presentato il calendario 2025.immagini di sport, socialità e comunità per accompagnare soci, piccoli e grandi sportivi durante tutto il prossimo anno. "Qui ho trovato la mia dimensione – racconta David Beltrami, noto tra le altre cose per avere negli anni raccontato realtà associative differenti proprio attraverso i calendari –. Allaho trovato empatia, energia ed entusiasmo. I fattori che per me sono i motori della socialità. Ringrazio il grafico Matteo Pinsocchi, tutte le varie componenti sportive e sociali e mi scuso per chi involontariamente non fosse stato citato nel calendario. Un ringraziamento speciale va al presidente dellaChristian Martini, a tutti gli sponsor al Comune di Pontedera e a tutti coloro che ci hanno supportato e sopportato".