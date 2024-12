Ilnapolista.it - Koulibaly, l’Al-Hilal lo esclude dalla lista Champions: sarà ceduto. Andrà alla Juventus?

Secondo quanto riportato da Marca, il brasilianoinserito nellainvernale per laLeague asiatica al posto di Kalidou, difensore ex Napoli e Chelsea, che probabilmente cambierà aria. Il senegalese infatti concluderà la sua esperienza nel club arabo, trovando un accordo per la rescissione consensuale del suo contratto oppure venendoin prestito fino al termine dell’accordo, che scadrà nel 2026., come ha scritto il Napoun paio di settimane fa?Leggi anche:: «Conte porterà il Napoli al limite mentale e fisico per capire su chi contare»La decisione è stata presasocietà dopo che i dirigenti hanno ritenuto che il rendimento difosse al di sotto delle aspettative nell’ultimo periodo.Da quando ha lasciato il Napolinon è più riuscito a ripetere le stagioni strepitose fatte in azzurro.