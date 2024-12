Ilgiorno.it - Il sindaco di Lodi scrive al prefetto: "Ronde dell’ultradestra incoscienti"

Inappropriata e sconsiderata. È senza mezzi termini il commento deldi, Andrea Furegato in merito alla iniziativa del consigliere comunale Gianmario Invernizzi che, venerdì scorso, ha promosso una sorta di “ronda“ per la sicurezza, un presidio statico e dinamico a cui hanno partecipato esponenti di estrema destra del gruppo “Rete dei patrioti“. Già domenica un comunicato congiunto della sezione dell’Anpi die della provincia aveva bollato come "un preoccupante ritorno a pratiche intimidatorie e violente, tipiche di un’ideologia che il nostro paese ha condannato con forza", la “camminata“ messa in piedi da Invernizzi. "La presenza in questedi esponenti neofascisti, uno dei quali porta una svastica tatuata sul braccio, è un chiaro segnale di provocazione e sovversione dei principi di democrazia – ha rincarato la dose Anpi – e sono una grave minaccia per la nostra comunità".