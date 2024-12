Agi.it - Grillo sfida Conte e prepara il nuovo M5s

AGI - "Il Movimento e' morto, stramorto. Fatevi un altro simbolo, andate a votare, se avete voglia, o andate per funghi. Non mi offendo, non vi conosco neanche piu'. Ma noi siamo quelli che aspettavamo di essere. Questo movimento avrà un altro decorso, che ci siate o no". Dal posto di guida di un carro funebre - stavolta non c'è molto da interrogarsi sui significati delle simbologie scelte - Beppesembra indicare di non volere ingaggiare davvero battaglia sui temi all'ordine del giorno nella settimana in cui si ripeterà il voto sulStatuto, che archivia la fase che prevedeva anche il suo ruolo di Garante. Nientenzioso sul simbolo o lotta al seggio virtuale. Piuttosto due strade che si separano. "Sono ottimista sulle votazioni del 5 dicembre", afferma. "Ho un'idea, ve la svelerà dopo.