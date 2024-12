Thesocialpost.it - Grave incidente a Pescara: studentessa investita, è in condizioni critiche

Il centro urbano diè stato, nelle ultime ore, teatro di unstradale di rilevante gravità. Una giovaneè statamentre attraversava la strada, e ora si trova ricoverata inpresso il Pronto soccorso locale. Questo tragico episodio ha sollevato non solo un’ondata di preoccupazione fra i residenti, ma ha anche riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale nella città.Dettagli dell’: cosa è successo allaL’è avvenuto nelle prime ore del pomeriggio in una delle arterie principali di, un’area spesso congestionata dal traffico. La giovane, unauniversitaria, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata colpita da un veicolo in corsa. Testimoni oculari hanno descritto la scena come drammatica, sottolineando la velocità eccessiva con cui il veicolo si muoveva.